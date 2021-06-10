رويترز: الواحة للنفط تكثف إنتاجها النفطي بعد إصلاح تسرب في خط الأنابيب

صرح مصدر نفطي في ميناء السدرة لتصدير النفط الخام اليوم الخميس لوكالة رويترز العالمية للأنباء إن شركة الواحة للنفط الليبية تهدف إلى العودة إلى عمليات الإنتاج العادية بعد إصلاح تسرب في خط أنابيب أدى إلى خفض إنتاج الشركة من النفط بأكثر من النصف.

وأبلغت شركة الواحة التابعة لمؤسسة النفط الوطنية عن التسريب يوم الاثنين قائلة إنه أثر على الإنتاج في حقل سماح الذي يغذي السدرة.

وقال المصدر نفسه لرويترز في وقت سابق إن الإنتاج نزل إلى 130 ألف برميل يوميا يوم الأربعاء من 285 ألف برميل يوميا في اليوم السابق .

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