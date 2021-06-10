رويترز: الشركات المصرية تبحث عن فرص عودتها إلى ليبيا

أوضحت وكالة “رويترز” أن الشركات المصرية تتطلع إلى استئناف نشاطها وأعمالها في ليبيا، في الوقت الذي تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية العمل، لإعادة إعمار البلاد .

وقالت “رويترز” إنه في ظل حكومة جديدة تساندها الأمم المتحدة، تبحث الشركات المصرية عن فرص في قطاع الإنشاءات للعودة إلى ليبيا ولكن مسؤولين تنفيذيين يقولون إن المسائل الأمنية واللوجستية، إلى جانب الاقتصاد الهش، لا تزال تمثل عقبات أمام عودة الشركات المصرية.

وبالنسبة للمنتجات الغذائية المصرية، فهي بالفعل متوفرة على نطاق واسع في المتاجر الليبية، مع صادرات بلغت 55 مليون دولار في الربع الأول من العام.

ونقلت عن هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، قوله إن هذا المستوى أقل كثيرا من المأمول.

وتابع برزي قائلا: ليبيا ثاني أكبر دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية ولكن أرقام التصدير مازالت متواضعة جداً حيث بلغت 55 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، مقابل 51 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة نحو 7.8 في المئة”.

واستمر بقوله: الأرقام متواضعة جداً ويجب أن تكون 3 أضعاف هذه القيمة فليبيا السوق الأقرب إلى مصر ، ويجب أن نكون نحن المسيطرين على هذا السوق .

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