خاص: دعوة الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني إلى اجتماع ..تعرف على بنوده

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عن نسخة حصرية من إعلان المصرف التجاري الوطني بانعقاد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني .

حيث سيعقد الاجتماع يوم 24 يونيو وستكون بنوده تغيير مجلس الإدارة وتغيير هيئة المراقبة ومايستجد من أعمال وفي حال عدم توفر النصاب القانوني ستعقد الجمعية في اليوم التالي في ذات المكان والزمان المحددين والمعلن عنهما .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” قد أكد على اجتماع مرتقب للجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني .

وكشف “الحبري” أنه سيتم تغيير مجلس إدارة البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية مع إفادته أن موعد الاجتماع الخاص بالجمعية خلال المدة القانونية في القانون أسبوعان من تاريخ الإعلان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية