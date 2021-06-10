الحويج يناقش مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جملة من المواضيع

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جيمس كليفرلي” وسفير المملكة البريطانية لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”.

تم خلال الاجتماع مناقشة فتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الإتحاد الأوروبي والمملكة وكافة الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

ومن جهته أكد الحويج على حرص حكومة الوحدة الوطنية فتح آفاق جديدة وعقد شراكة طويلة المدى مع الحكومة البريطانية، وكذلك مشاركة المؤسسات الإقتصادية والعلمية البريطانية بتقديم الإستشارات الفنية والتقنية في الملف التنوع الإقتصادي للدولة الليبية بما يحقق دعم القطاعات الغير نفطية وزيادة حجم مساهمتها في الناتج المحلي.

كما أشار الحويج الى أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الإقتصادية والتجارية بالمملكة ودول الإتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة حجم التجارة والإستثمار نحو أسواق أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ،وكذلك دعم الدولة الليبية في معالجة ملف الهجرة من خلال توطين مشاريع تنموية بالجنوب الليبي تكون خط تنموي طارد للهجرة ، كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار اللقاءات الثنائية وإعداد مذكرات تفاهم بمجالات الإقتصاد والتجارة والإستثمار في إطار تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.

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