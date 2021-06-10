الحويج: نحث بريطانيا على دعم الجهود الدولية لفتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الاتحاد الأوروبي

حث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بريطانيا، على دعم الجهود الدولية لفتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء التجاريين لدولة ليبيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية، مما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار نحو أسواق إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وطالب الحويج، بحسب صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بفيسبوك، المملكة المتحدة خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفير المملكة البريطانية لدى ليبيا، بدعم الدولة الليبية في معالجة ملف الهجرة من خلال توطين مشاريع تنموية بالجنوب الليبي تكون خطا تنمويا طاردا للهجرة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

من جانبه عبر وزير الدولة البريطاني عن رغبة بلاده في بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع دولة ليبيا بمجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار، مبديا استعداد بريطانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمناطق الحرة وتجارة العبور، باعتبار الفرص الواعدة للاستثمار والتوجه نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي في ليبيا .

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