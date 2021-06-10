وفاء الكيلاني تجتمع مع مجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية ببنغازي

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية وأعضاء المجلس التابع للوزارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتخصيص مقر جديد للمركز ومشاركة الوزارة في لجنة المصالحة الوطنية بأخصائيين اجتماعيين ودورهم في نجاح اللجنة.

كما تم أيضاً مناقشة ملفات متضرري الحرب والمهجرين والنازحين ، والاتفاق على ضرورة وجود ثلاثة مراكز دراسات اجتماعية بنغازي وطرابلس واستحداث آخر بمدينة سبها ، كذلك تزويد الوزارة بالدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات التى تم عقدها بالمركز وتنسيق الجهود مع الوزارة حول مختلف الفعاليات والمناسبات في قادم الأيام.

وفى ذات السياق أكدت الكيلاني على دعمها ومساندتها للمركز وتوفير الإمكانيات وحلحلة العراقيل حتى يقوم المركز بمهامه.

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