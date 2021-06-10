الغول: انخفاض إنتاج النفط سببه الإغلاقات السابقة

قال نائب رئيس النقابة العامة للنفط أحمد الغول، إن الانخفاض في إنتاج النفط، سببه الإغلاقات السابقة التي طالت قطاع النفط، موضحا أن مشكلة التسرب بسيطة وتحتاج إلى إصلاحات طفيفة إذا توفرت الأموال اللازمة.

وقال الغول لوكالة نوفا الإيطالية، إن توقف إنتاج النفط، وبقاءه في الأنابيب لفترات طويلة يؤدي إلى انفصال الماء عن النفط ويتسبب في تآكلها، خاصة إذا كان الإيقاف غير مخطط له، كما حدث أثناء إيقاف الإنتاج من قبل حفتر وجضران.

من جهة أخرى أكد الغول، أن الدولة لن تتمكن من رفع مرتبات عمال النفط خلال الفترة الراهنة أو القادمة بسبب ما عليها من التزام، وأن عمال قطاع النفط على وعي بهذا الأمر، مشيرا إلى أنهم لم يخططوا بشكل فعلي لإيقاف الإنتاج، على حد قوله.

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