اقتصاد

ليبيا تتطلع إلى فتح الأجواء الأوروبية أمام الطيران الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، جيمس كيفالي، التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وتطرق الحويج خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس بحضور سفير المملكة نيكولاس هوبتون، إلى الدور البريطاني في إعادة فتح الاجواء الاوروبية امام خطوط الطيران في ليبيا، معبرا عن اهمية الخطوة التي ستسهم في تعزيز التجارة بين المملكة المتحدةً ودول إفريقيا بالنظر للموقع الجغرافي المتميز لليبيا.

وعبر الحويج عن أهمية التعاون مع المملكة المتحدة في مجال الاستشارات الفنية للمشاريع لما لها دور في إحداث تنوع في الاقتصاد الليبي بينها مشاريع الطاقة وتجارة العبور، وأهمية إقامة مشاريع في المنطقة الجنوبية، مبينا أهمية ذلك في الحد من أعداد المهاجرين.

وأشار الحويج إلى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرة البريطانية لليبيين بهدف تسهيل التنقل.

وحضر الاجتماع رفقة الحويج، رئيس ادارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلين ورئيس هيئة الطاقات المتجددة والمستشار القانوني في الوزارة، بالإضافة لمدير إدارة التعاون الدولي والفني في وزارة الاقتصاد والتجارة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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