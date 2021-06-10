خاص..مصدر بالتجاري: مجلس الإدارة لن يمتثل لقرارات غير صادرة عن المالك ورئيس الجمعية العمومية ..وسينشر البنك تفاصيل القضية

قال مصدر بمصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بالإشارة إلى الدعوة المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي لعقد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني يوم 24 يونيو الجاري ننفي إصدار لهذه الدعوة من مجلس الإدارة ولم يطلب المصرف المركزي بصفته المالك لنسبة 78 % من أسهم المصرف ورئيس للجمعية العمومية من مجلس الإدارة اصدار هذه الدعوة .

وتابع بالقول: إن العريضة الصادرة من محكمة البيضاء الابتدائية المشار إليها في الدعوة لم يبلغ بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسيقوم المصرف بنشر كافة تفاصيل القضية ومن ورائها من كافة الجهات وهي نتيجة خلاف مجلس الادارة مع نائب المحافظ والمدير العام السابق الصديق خنفر والسيد حمدي رضوان واللذان تم إيقافهما عن العمل وإحالتهما سابقا إلى النائب العام.

وتابع المصدر بالتجاري : نستغرب عدم اتخاذ إجراءات ضدهما حتى تاريخه ، ونؤكد أن هذه الإجراءات هدفها انقسام المصرف والاستحواذ على إدارته و موارده المالية واستخدام نفوذ جهوية لاقحام القضاء في اصدار هذه العريضة في ظل استمرار رفض مجلس الإدارة لتعليمات وقرارات نائب المحافظ وتدخله المباشر في اختصاصات مجلس الإدارة وشؤون المصرف والمجلس في انتظار حكم المحكمة في الدعوة المرفوعة ضد نائب المحافظ لإلغاء قراراته المخالفة للقانون .

وتابع بالقول: سينشر المصرف التجاري كافة تفاصيل الخلاف مع نائب المحافظ منذ أكتوبر 2020 ، وإن مجلس إدارة المصرف وإداراته التنفيذية مستمرون في عملهم ولن يمتثلوا لقرارات غير صادرة عن المالك ورئيس الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني وهو المصرف المركزي ومحافظه وإداراته المختصة .

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