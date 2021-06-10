رفعت العبار يؤكد على ضرورة اهتمام بلدية بنغازي بالشركات النفطية الواقعة في نطاقها

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج “رفعت العبار” اجتماعاً اليوم الخميس مع رئيس المجلس المحلي لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة توفر وانسياب حركة المحروقات بجميع أنواعها ببلدية بنغازي، والتطرق أيضاً لدعم قطاع النفط للبلدية من خلال برامج التنمية المستدامة خاصة في المجالات الحيوية التي ترفع المعاناة عن المواطن.

وفي الختام أكد العبار على ضرورة قيام بلدية بنغازي بالاهتمام ومساعدة ومساندة الشركات النفطية الواقعة في نطاقها، مما يسهم في تمكينها من أداء أعمالها على الوجه المطلوب.

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