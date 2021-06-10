رفعت العبار يؤكد على ضرورة منح الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الأولوية في تنفيذ الأعمال والمشاريع

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج “رفعت العبار” اليوم الخميس مع مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة “خيرالله صالح”.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة والمشاريع التى تقوم بها حاليا ، وأضاف مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم الخدمات الفنية والإنشائية وغيرها من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد العبار على ضرورة منح هذه الشركات الأولوية في تنفيذ الأعمال والمشاريع حتى تتمكن من الاستمرار في أعمالها واكتساب الخبرات الفنية لتكون منافسا في مجال عملها.

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