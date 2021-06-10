اقتصاد

وكيل وزارة النفط يؤكد على ضرورة دعم الشركات الوطنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، على ضرورة دعم الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم الخدمات الفنية والإنشائية وغيرها من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك في اجتماعه مع مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، خير الله صالح، في بنغازي.

وأفادت وزارة النفط والغاز، أن الاجتماع استعرض نشاط الشركة والمشاريع التي تقوم بها حاليا.

وقالت، إن العبار أكد على أن الوزارة تدعم الشركات الوطنية المتخصصة في تقديم الخدمات الفنية والإنشائية وغيرها من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما أكد على ضرورة دعمها ومساندتها، ومنحها الأولوية في تنفيذ الأعمال والمشاريع حتى تتمكن من الاستمرار في أعمالها واكتساب الخبرات الفنية لتكون منافسا في مجال عملها.

 

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