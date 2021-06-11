أسعار النفط ترتفع بالسوق الأوروبية مدعومة بتوقعات زيادة الطلب العالمي

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، حيث توشك الأسعار ملامسة أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وجاء ارتفاع الأسعار بفضل توقعات طلب عالمي قوي خلال النصف الثاني من هذا العام.

وارتفع خام برنت بأكثر من 0.4 بالمائة إلى مستوى 72.72 دولارًا للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 72.40 دولارًا.

بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 70.45 دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 70.09 دولارًا.

ودعم أسعار النفط هذا الأسبوع توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة في ظل تعافي اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.