«أوبك» تتوقع تعافي قوي للطلب العالمي على النفط

تمسكت “أوبك” بتوقعها لتعاف قوي للطلب العالمي على النفط في 2021 بقيادة الولايات المتحدة والصين على الرغم من الضبابية الناجمة عن الجائحة، وأشارت إلى الحاجة لضخ المنظمة للمزيد من النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، قولها في تقرير شهري أمس الخميس، إن الطلب سيرتفع 6.6 بالمئة أو ما يعادل 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام. ولم يتغير هذا التوقع للشهر الثاني على التوالي.

ويأتي التوقع الذي ورد في التقرير حتى بعد تعاف أبطأ من المتوقع في النصف الأول من العام، فيما حذر من “ضبابية كبيرة” محيطة بالجائحة، مثل احتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقالت “أوبك” في التقرير: “تعافي الاقتصاد العالمي تأخر بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاقات في اقتصادات رئيسية، مثل منطقة اليورو واليابان والهند”.

وأضافت المنظمة: “بوجه عام، من المتوقع أن يكتسب تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، زخما في النصف الثاني” من العام.

وعلى الرغم من توقع أن تقدم الولايات المتحدة أكبر مساهمة في نمو الطلب في 2021، قالت “أوبك” إن الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن يتعافى بالكامل من الانهيار، الذي شهده في 2020.

وواصل النفط ارتفاعه فوق 72 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير. وكان السعر قد زاد 39 بالمئة منذ بداية العام بفضل ارتفاع الطلب وتخفيضات إمدادات “أوبك” وحلفائها في إطار “أوبك+”.

وتتوقع أوبك نمو الاقتصاد العالمي 5.5 بالمئة في 2021، دون تغيير عن الشهر السابق، مفترضة أن يكون تأثير الجائحة قد تم “احتواؤه بدرجة كبيرة” بحلول بداية النصف الثاني من 2021.

