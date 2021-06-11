وزير النفط والغاز يجتمع مع مختصين لمناقشة كيفية استخراج الوقود الحيوي من الأشجار

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بمكتبه بمقر وزارة النفط والغاز، مع خبراء مختصين في غرس الأشجار.

تناول الاجتماع مناقشة استخراج الوقود الحيوي من الأشجار، وذلك بالإستفادة من المياه المصاحبة لعملية إستخراج النفط للحصول على غطاء نباتي، كما تهدف هذه العملية إلى تفعيل برامج التنمية المستدامة في المناطق القريبة من المنشاءات النفطية، وكذلك الإستفادة من استخراج الزيوت لإستعمالها كوقود حيوي يدمج مع الوقود المستعمل في المولدات الكهربائية، ووسائل النقل المختلفة لخفض الإنبعاثات ونسبة التلوث.

ومن جهته أكد الوزير بأن الوزارة تسعى إلى الإستفادة من أفضل التقنيات التي تسهم في خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والإحتباس الحراري في مختلف عمليات قطاع النفط.

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