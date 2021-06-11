وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع الشركات والمصانع في مدينة مصراتة لمناقشة جملة من المواضيع

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع عدد من الشركات والمصانع بمدينة مصراتة بمقر شركة الجيد للصناعات الغذائية .

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات والمصانع، وكذلك تركزت حول نقص العمالة المتخصصة والإجراءات المصرفية وتنفيذ الإعتمادات الخاصة بتوريد المواد الخام وقطع الغيار اللازمة لخطوط الإنتاج.

ومن جهته أكد الوزير أن القطاع الخاص يعد الرافع للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية توريد المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع بالتنسيق والتوصل مع مصرف ليبيا المركزي.

وكذلك تنفيذ التدابير الكفيلة بحماية الصناعة المحلية، مشدداً على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الإستثمارية المستهدفة بالوزارة ودعم تفعيل المناطق الحرة والصناعية وتجارة العبور.

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