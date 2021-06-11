محمد الحويج يجتمع مع عميد بلدية مصراتة لمناقشة جملة من المواضيع

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع عميد بلدية مصراتة ” محمود السقوطري” ومراقب الاقتصاد والتجارة مصراتة، وعدد من أعضاء البلدية وأعضاء عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.

تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل دعم مراقبة الاقتصاد والتجارة مصراتة، وكذلك تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والسيطرة على الأسعار، كما بحث آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتحقيق التنوع الاقتصادي .

ومن جهته أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق، وكذلك التنسيق مع البلديات لتنفيذ الخارطة الإستثمارية للوزارة والعمل على دعم الصناعة المحلية للمساهمة في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن.

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