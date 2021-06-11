اقتصاد

تحسين وزيادة القدرة الإنتاجية بحقل البوري النفطي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت فرق عمليات الصيانة بشركة مليتة للنفط والغاز بتنفيذ عمليات صيانة ناجحة لعدد بئرين بحقل البوري البحري بمنصة رقم 4 مما أدى إلى تحسين القدرة الإنتاجية بالحقل، كما تم أيضاً تنفيذ عمليات تمديد تثقيب للبئرين ب4-19 و ب4-23 بالمنصة DP4 والتحفيز بضخ الديزل.

الجدير بالذكر كان إنتاج البئر ب4-19 قبل العملية حوالي ( 266 ) برميل نفط يوميا ليصل بعد العملية بقدرة إنتاجية  الى ( 762 ) برميل نفط يومياً، أما البئر ب4-23 فكان ينتج قبل العملية حوالي ( 500 ) برميل نفط يوميا ليصل بعدها إلى( 1214) برميل نفط يوميا.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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