الدبيبة يجتمع مع وفداً من مدينة غريان لمناقشة عدة مواضيع

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مع عضو مجلس النواب وعميد بلدية غريان وعدد من الأعيان وممثلي قطاعات مختلفة من المدينة، وبحضور وزير الإسكان والتعمير «أبوبكر الغاوي»، ووزير المواصلات «محمد الشهوبي»، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة «عادل جمعة».

تناول الاجتماع عدد من المواضيع الخدمية المتعلقة بتفعيل عقود صيانة وإنشاء عدد من الطرق والمباني الخدمية والصحية داخل البلدية.

كما تم تطرق إلى بعض العراقيل القانونية التي تؤخر إنتخاب مجلس بلدي جديد، والتي طالبوا بتدخل الحكومة لحلحلتها عبر وزارة الحكم المحلي.

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