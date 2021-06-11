اسعار الذهب اليوم ترتفع بدعم نزول سعر الدولار الامريكي

شهدت اسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعا فوق 1900 دولار للأونصة، بدعم من تراجع سعر الدولار الامريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1900.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش. وزادت الأسعار أكثر من 0.5 % منذ بداية الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1902.7 دولار للأونصة.

في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 % بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 28.07 دولار للأونصة، بينما ربح البلاتين 0.1 % إلى 1151.98 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2772.71 دولار، ويمضي على مسار تسجيل نزول أسبوعي.

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