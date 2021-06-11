وزير الخدمة المدنية يشدد على أهمية إصلاح الوضع الإداري في مؤسسات الدولة

توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد ” برفقة اعضاء الفريق الاستشاري بزيارة لوزارة الخدمة المدنية التقى فيها بوزير الخدمة المدنية “عبدالفتاح الخوجة” وعدد من مديري الإدارات بالوزارة حيث تم خلال الزيارة بحث العدد من الملفات المتعلقة بالاختصاصات في كلا الوزارتين.

وتم التطرق إلى السبل الكفيلة بتجاوز التحديات والصعوبات بما يمكن لكل وزارة من القيام بالمهام المنوطة بها، والأولويات الملحة التي تعمل عليها وزارة العمل والتأهيل حاليا لإصلاح الوضع الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي وتنمية الموارد البشرية .

وبدوره شدد وزير الخدمة المدنية على أهمية إصلاح الوضع الإداري في مؤسسات الدولة والاهتمام بجانب التدريب والتأهيل وبناء القدرات للكادر الوظيفي بصورة مستمرة بما يمكن المؤسسات من القيام بدورها.

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