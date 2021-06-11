الفرق الفنية تنجح التابعة لـ”مليتة” في صيانة بئرين في المنصة رقم أربعة

نجحت الفرق الفنية في حقل البوري التابع لشركة مليتة للنفط والغاز في انجاز الصيانة الخاصة لبئرين تابيعن للمنصة رقم أربعة.

وأوضحت الشركة، بان البئر “19-4 ” ارتفعت مستويات الإنتاج فيه الي 762 برميل يوميا فيما بلغت مستويات الإنتاج في البئر “23-4″1214برميل يوميا مسجلا ارتفاع كبير حيث كان ينتج قبل عمليات الصيانة 500 برميل يوما.

وكانت قد سيلت حكومة الوحدة مليار و 350مليون دينار مطلع مايو الماضي لصالح وزارة النفط والغاز بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية في بعض المواقع وتسيير الاعمال فيما يطالب العاملين في القطاع النفطي بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%.

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