اقتصاد

الفرق الفنية تنجح التابعة لـ”مليتة” في صيانة بئرين في المنصة رقم أربعة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الفرق الفنية في حقل البوري التابع لشركة مليتة للنفط والغاز في انجاز الصيانة الخاصة لبئرين تابيعن للمنصة رقم أربعة.

وأوضحت الشركة، بان البئر “19-4 ” ارتفعت مستويات الإنتاج فيه الي 762 برميل يوميا فيما بلغت مستويات الإنتاج في البئر “23-4″1214برميل يوميا مسجلا ارتفاع كبير حيث كان ينتج قبل عمليات الصيانة 500 برميل يوما.

وكانت قد سيلت حكومة الوحدة مليار و 350مليون دينار مطلع مايو الماضي لصالح وزارة النفط والغاز بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية في بعض المواقع وتسيير الاعمال فيما يطالب العاملين في القطاع النفطي بضرورة تنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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