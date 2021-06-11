اقتصاد

“الكبير” يبحث مع مسؤول أمريكي آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية “بول ايرن” آليات الحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف بطرابلس إجراءات التحقيق في شبهات عمليات الفساد وغسل الأموال.

وعملت المفوضية الأوروبية في مايو من عام 2020 على أزاحت ليبيا من القائمة السوداء للدول المهددة بغسيل الأموال بعد ما تم اضافتها للقائمة عام 2019 إلى جانب عدد من الدول
وتقدم الجهات الرقابية المحلية بشكل دوري بتوصيات لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يشغل منصب.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضرورة الحد من عمليات الفساد ورصد أي شبهات غسل الأموال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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