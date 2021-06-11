الكيلاني تقوم بزيارة مخيم نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي

توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” امس الخميس بزيارة إلى مخيم نازحي تاورغاء بالمدينة الرياضية ببنغازي ، حيث استمعت إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة.

كما اطلعت الكيلاني على احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء الراغبين في عودتهم لمنطقتهم خلال الفترة المقبلة، وأكدت بأن الوزارة تدعم العودة الطوعية والأمنة للنازحين .

وأصدرت تعليماتها لتوفير الاحتياجات وتقديم المساعدات العاجلة والمتعلقة بالجانب المعيشي والصحي بما يتوفر من إمكانيات في الوزارة .

وفي الختام أكدت بأنها ستنقل هذه المعاناة والاحتياجات إلى مجلس الوزراء لبحث كيفية مساعدة كل الأسر سواء التي عادت للمدينة أو تلك الموجودة بالمناطق والمدن الأخرى بشكل سريع بما يوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

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