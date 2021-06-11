وزارة المواصلات تناقش رفع الحظر على الطيران الجوي

ترأس وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي “خالد السويسي” اجتماع لجنة برنامج الايكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، وذلك بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ومساعده ورئيس وأعضاء اللجنة .

تناول الاجتماع ملخص عن أعمال اللجنة ونتائج التواصل مع لجنة السلامة بالإتحاد الأوروبي وتم التأكيد على الإستعانة ببيوت الخبرة في مجال السلامة والطيران، وكذلك اعداد كوادر فنية في مجال التفتيش لوضع برنامج تدريبي للتأهيل ورفع الكفاءات والتنسيق مع وزارة الخارجية لحث الدول الاوروبية على المساعدة في رفع الحظر على شركات النقل الجوي الليبية .

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