وزارة المواصلات تناقش رفع الحظر على الطيران الجوي

ترأس وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي “خالد السويسي” اجتماع لجنة برنامج الايكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، وذلك بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ومساعده ورئيس وأعضاء اللجنة .
تناول الاجتماع ملخص عن أعمال اللجنة ونتائج التواصل مع لجنة السلامة بالإتحاد الأوروبي وتم التأكيد على الإستعانة ببيوت الخبرة في مجال السلامة والطيران، وكذلك اعداد كوادر فنية في مجال التفتيش لوضع برنامج تدريبي للتأهيل ورفع الكفاءات والتنسيق مع وزارة الخارجية لحث الدول الاوروبية على المساعدة في رفع الحظر على شركات النقل الجوي الليبية .
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