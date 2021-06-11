وفاء الكيلاني تجتمع مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس احفيظة بمدينة بنغازي حيث تناول الاجتماع ملف المتقاعدين والخدمات الضمانية المقدمة لهم .

وشددت الكيلاني على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون رفع قيمة المعاشات بما يساهم في رفع المعاناة عن هذه الفئة.

كما تم الاتفاق على دراسة الموضوع ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ المقترحات ومطالب المتقاعدين من خلال التنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية التشريعية والتنفيذية.

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