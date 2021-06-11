المنقوش تدعو لرفع قيود منح التأشيرة المغربية على الليبيين وافتتاح السفارة في ليبيا

عُقِد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” بنظيرها المغربي “ناصر بوريطة”.
كما أكدت الوزيرة “المنقوش” على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين ليبيا والمملكة المغربية وهي شراكة مهمة في المنطقة بأكمالها .
من جانب آخر أكدت الوزيرة على إمكانية عمل الجانبين الليبي والمغربي على انعقاد لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات، وكذلك التطلع للعمل على انعقاد منتدى اقتصادي لتعزيز التعاون المشترك.
كما دعت المنقوش لعودة افتتاح السفارة المغربية في ليبيا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بالإضافة إلى رفع قيود منح التأشيرة المغربية على الليبيين لتعزيز العلاقات وتطوير مختلف مجالات التعاون.
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