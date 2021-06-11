المنقوش تدعو لرفع قيود منح التأشيرة المغربية على الليبيين وافتتاح السفارة في ليبيا

عُقِد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” بنظيرها المغربي “ناصر بوريطة”.

كما أكدت الوزيرة “المنقوش” على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين ليبيا والمملكة المغربية وهي شراكة مهمة في المنطقة بأكمالها .

من جانب آخر أكدت الوزيرة على إمكانية عمل الجانبين الليبي والمغربي على انعقاد لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات، وكذلك التطلع للعمل على انعقاد منتدى اقتصادي لتعزيز التعاون المشترك.

كما دعت المنقوش لعودة افتتاح السفارة المغربية في ليبيا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بالإضافة إلى رفع قيود منح التأشيرة المغربية على الليبيين لتعزيز العلاقات وتطوير مختلف مجالات التعاون.

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