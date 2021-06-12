وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل بمصانع وشركات مصراتة

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة مع عددٍ من الشركات والمصانع بمدينة مصراتة؛ سير العملية الإنتاجية، والعراقيل التي تواجهها، وسُبل تذليلها.

وتباحث المجتمعون حول المشاكل التي تُواجه المصانع، والمتمثّلة في نقص العمالة المتخصصة والإجراءات المصرفية وتنفيذ الاعتمادات الخاصة بتوريد المواد الخام وقطع الغيار اللازمة لخطوط الإنتاج.

وأكد “الحويج” أن الوزارة تسعى لتنظيم عملية توريد المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع بالتنسيق والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ التدابير الكفيلة بحماية الصناعة المحلية.

وشدّد على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بالوزارة، ودعم تفعيل المناطق الحرة والصناعية وتجارة العبور.

وأشار “الحويج” إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مشاريع استثمارية بمختلف المناطق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سواءً المحلي أو الأجنبي.

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