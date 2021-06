أسعار النفط تتجاوز 73 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عامين

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، بعد صدور تقرير لوكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن منتجي “أوبك+” سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتجاوز سعر النفط الخام من مزيج “برنت”، مستوى 73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لخليط نفط بحر الشمال “برنت” في بورصة “ICE” بلندن بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام “برنت” مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 مايو 2019.

كما سجلت العقود الآجلة لشهر يوليو على خام غرب تكساس الوسيط “WTI” ارتفاعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن منتجي النفط في “أوبك+” سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن مجموعة “(أوبك+) تحتاج إلى فتح الصنابير حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية”، مضيفة أن الطلب على النفط آخذ في الارتفاع.

وأضافت، في تقريرها الشهري بشأن النفط: “في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة (أوبك+) البالغ عددهم 24، بقيادة روسيا والسعودية، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم، للفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022”.

وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن تبلغ أسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف، مراهنا على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر، إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

