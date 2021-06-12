اقتصاد

شركة “زلاف” تُتابع مشروع تطوير حقل “العطشان”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة “زلاف” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح، جملةً من المواضيع المهمة التي تتعلق بنشاط الشركة في المنطقة الجنوبية وسبل الدفع بالمشاريع المزمع تنفيذها.

كما ناقش الحضور، أهمية تطوير عدد من المشاريع، من ضمنها مشروع تطوير حقل العطشان الذي يعدّ الرافد الأساسي لتزويد محطة كهرباء أوباري الغازية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، إضافةً إلى الاستمرار في حفر الآبار التجريبية لتقييم أحجام المكامن، واختبارها بشكل علمي واقتصادي.

وخلُص الاجتماع إلى إمكانية إنشاء المقر الرئيس للشركة بالمنطقة الجنوبية، إذ أكد المجتمعون على أهمية خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة، وتهيئة جميع الظروف لبداية نهضة اقتصادية حقيقية بالمنطقة، وفقًا لبيان الشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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