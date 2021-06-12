خلال مشاركته بالمؤتمر الأول لإتحاد المصحات الليبي: الدبيبة يؤكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت بالمشاركة في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار ” المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل” بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

حيث قال الدبيبة أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظراً لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه أيضاً أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وأكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، بالإضافة إلى تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

وأكمل قائلاً: إننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية.

ودعا إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

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