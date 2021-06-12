توقعات بعودة الطلب على النفط في 2022 إلى مستويات ما قبل الوباء

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في بياناتٍ حديثةٍ لها، أن الطلب على النفط سيتجاوز، بحلول نهاية العام المقبل؛ مستويات ما قبل الوباء، مدعومًا بحملات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادي في العديد من الدول.

وأضافت الوكالة أن منتجي النفط في “أوبك بلس” سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب، وبعد هذه الأنباء؛ قفزت أسعار النفط العالمية نحو حاجز 73 دولارًا للبرميل، ويعتبر هذا المستوى أعلى مستوى له منذ أكثر من عاميْن.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته في وقت سابق، أنه “وخلال عام 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة “أوبك+” البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1,4 مليون برميل يوميًا فوق هدفهم للفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022″.

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