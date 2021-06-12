خلال زيارته لوزارة الصحة: الدبيبة يؤكد على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» اليوم السبت، خلال زيارته لوزارة الصحة اجتماعا، مع وزير الصحة «علي الزناتي»، وبحضور مدراء المراكز الطبية والإدارات بالوزارة .

ومن جهته أكد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، وكذلك وضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في نفس النطاق الجغرافي.

وأضاف مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية من حيث تسوية مرتبات بعضهم والذين لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك التفكير بشكل مهني في رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق .

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