النقابة العامة للأطباء ليبيا تصدر بياناً بشأن تصعيد الاضراب الجزئي بمختلف المرافق الصحية على مستوى ليبيا

أصدرت النقابة العامة للأطباء ليبيا اليوم السبت بيان رقم 2 للنقابات العامة الطبية والطبية المساعدة بشأن تصعيد الاضراب الجزئي بمختلف المرافق الصحية على مستوى ليبيا لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد القادم 13 يونيو 2021 للمطالبة بحقوقهم المشروعة .

كما يستثني من الإضراب أقسام الإسعاف والطوارئ للعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات والأورام والتطعيمات، وأيضا في حالة عدم الاستجابة الحكومة للمطالب المشروعة، سيتم اعلان حينها الإضراب العام ويتوقف العمل تماما بجميع المرافق الصحية العامة في ربوع البلاد.

وأضاف البيان على أنه سيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف، المهتمة بشأن الصحة في ليبيا وتوضيح الصورة ووضعها أمام مسؤوليتها اتجاه موقف الحكومة المتصلب، بالإضافة أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستشمل الجانب المستثناة حتى اللحظة التطعيمات واللقحات فايروس كورونا.

ذكرت النقابة انها لن تقف مكثوفة الأيدي وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقول منتسبيها ضد من يخالف هذا القانون ويحاول إيقاف أو عرقلة الإضراب.

وأشار البيان إلى أن النقابة العامة الطبية والطبية المساعدة قد خصصت فريقا مختصاً لاستقبال الشكاوي وأي موقف أو تهديد يتعرض له الكادر الطبي سيتم معاملة المعرقلين بأنهم يعملون ضد مصلحة زملائهم.

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