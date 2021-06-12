انطلاق العمليات التجارية الليبية التونسية بمنفذ رأس جدير

أعلنت الجمارك التونسية رسميا انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير فيما يتعلق بالعمليات التجارية وذلك خلال اجتماع مديري عامي الجمارك من البلدين.

وأكدت إدارة الجمارك التونسية في حسابها الرسمي أن الاتفاق السبت على انطلاق العمليات التجارية في المنفذ بين الجانبين تضمن الحرص على تفعيل العمل بالمعبر الجمركي المشترك بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة القادمة.

واتخذ خلال هذا الاجتماع اتخاذ عديد من الإجراءات الكفيلة بمزيد تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وفق الجمارك التونسية.

وأوضح المصدر نفسه أن الاجتماع عقد في جزيرة جربة بين مديري عامي الجمارك بالبلدين بحضور القنصل العام الليبي بتونس و”ثلة من الإطارات السامية بالإدارتين الجمركيتين” والمستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار