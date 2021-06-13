عقيلة صالح يستلم ملف التقرير السنوي وتقرير لجنة الأزمة من هيئة مكافحة الفساد

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استلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشكل رسمي من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ التقرير السنوي وتقرير لجنة الأزمة 2020/2019.

وأثنى صالح خلال استلام التقرير الخميس الماضي على كافة الإجراءات والتي كان أبرزها اجتماع رئيس الهيئة مع كافة الفروع والمكاتب وأيضا محضر الاجتماع بالخصوص.

ووجه رئيس مجلس النواب بتنفيذ التوصيات المنصوص عليها بالمحضر المذكور شاكرا الهيئة رئاسة وموظفين وحثهم على المزيد من العطاء لتنفيذ وممارسة أعمالها.

وعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة من قبله لضم وتوحيد كافة الفروع والمكاتب والموظفين وتسوية اوضاعهم وكذلك تم عرض بعض الإجراءات الخاصة بأعمال الهيئة.