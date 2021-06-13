سبها تستقبل قافلة محملة بـ 1.673 مليون لتر من البنزين

وصلت إلى مدينة سبها الشحنة السادسة من القافلة السادسة من الوقود وغاز الطهي.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بيانٍ لها، عبر منصتها الرسمية، أن القافلة محملة بمليون وستمائة وثلاثة وسبعين ألف لتر من البنزين، وثلاثمائة وثمانية عشر ألف لتر من الديزل، ومئة طن من غاز الطهي؛ شُحنت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، وذلك بهدف تغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب.

وكانت قد وصلت إلى مدينة سبها في وقت سابق، قافلة محملة بـ 1,588,000 لتر بنزين، و90 ألف لتر من الديزل، و40 طنا من الغاز المسال؛ وذلك في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء وتخفيف معاناة المناطق الجنوبية التي تُعاني نقصًا حادًا في الوقود، وتحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

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