«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 13 يونيو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 يونيو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4673 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4094 دينار، والجنيه الاسترليني 6.302 دينار، والليرة التركية 0.5323 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1912 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2162 دينار، والدينار التونسي 1.6271 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 13 يونيو 2021:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي