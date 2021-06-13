الكبير يشارك في مؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” بالمشاركة في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل” وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» ونائب رئيس المجلس الرئاسي «عبدالله اللافي»، ورئيس ديوان المحاسبة «خالد شكشك»، وعدد من والزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من المحاور التي تخص القطاع الصحي الخاص، وكذلك دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي، بالإضافة لإدارة الجودة الصحية ودورها في تطوير المستشفيات والمصحات الإيوائية، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا وتوطين العلاج في الداخل.

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