لجنة التخريد والتمليك بالرقابة الإدارية تعلن نتائج مزادها لبيع أصول انتهى عمرها الافتراضي

أعلنت لجنة التخريد والتمليك المشكلة بموجب قرار رقم (603) لسنة 2021م الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس اليوم الإثنين، عن الأسماء التي رسى عليها المزاد المتعلق ببيع “هناقر وقطع غيار قديمة وخردة”.

حيث قام رئيس اللجنة “محمد جمعة العباسي” بفتح مظاريف العروض وقراءتها بحضور المشاركين في المزاد انطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات هيئة الرقابة الادارية مع الغير.

كما رسى المزاد المتعلق بالهناقر على صاحب قيمة (123000) مائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ليبي، بالإضافة إلى صنف الخردة فكانت القيمة الأعلى للمتقدم بمبلغ (6000) ستة آلاف دينار ليبي، وأيضا اختتم المزاد بالإعلان عن المستفيد من قطع الغيار القديمة التي قيمت بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة دينار ليبي.

وقال “محمد العباسي” أن هذا المزاد جاء تطبيقا للقرار الذي ينص في مادتيه الأولى والثانية على “بيع الآليات والأثاث والخردة المكدسة في المخازن، التي انتهى عمرها الافتراضي”.

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