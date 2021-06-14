خاص: المركزي يكشف بالأرقام والتفاصيل أرصدة خزائن المصارف

صرح مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن أرصدة الخزائن لدى المصارف التجارية تتوفر فيها سيولة نقدية بقيمة 2.8 مليار دينار موزعة على المصارف التجارية .

وتابع بالقول: حيث بلغ رصيد الخزائن لدى فروع مصرف الجمهورية 435 مليون دينار وخزائن فروع المصرف التجاري الوطني 249 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الوحدة 235 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الصحاري 209 مليون دينار وخزائن فروع مصرف شمال افريقيا 164 مليون دينار وخزائن فروع مصرف التجارة والتنمية 28 مليون دينار و خزائن فروع مصرف الأمان 442 مليون دينار وخزائن فروع المصرف الاسلامي الليبي 234 مليون دينار و خرائن فروع مصرف النوران 170 مليون دينار وخزائن فروع مصرف اليقين 197 مليون دينار وخزائن فروع المصرف المتحد 149 مليون دينار وخزائن فروع مصرف السراي 48 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الواحة 58 مليون دينار وخزائن فروع المصرف المتوسط 25 مليون دينار وخزائن فروع المصرف التجاري العربي 25 مليون دينار وخرائن فروع مصرف الوفاء 40 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الاندلس 12 مليون دينار ومصرف الخليج الاول 53 مليون دينار .

وتابع بالقول: إن توفر هذه الأرصدة يعكس توفر رصيد كبير من السيولة لدى كافة المصارف وتعمل إداراتها على توزيعه على زبائنها بشكل منتظم وفقا للخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، كما يدعو المصرف المركزي المصارف التي بحاجة إلى مبالغ اضافية للتواصل مع اقسام الاصدار بكافة مناطق ليبيا بشكل يومي لاستلام احتياجاتها من السيولة .

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