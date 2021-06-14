خاص: عضو المجلس البلدي سرت يطالب الصحة بالتدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه مستشفي إبن سيناء التعليمي

ناشد عضو المجلس البلدي سرت “صالح عيادة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بضرورة التدخل وبشكل عاجل لحل المشاكل التي تواجه مستشفي إبن سيناء التعليمي بسرت وخصوصاً قسم الكلى الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والأجهزة الخاصة بغسل الكلى في ظل الظروف التي تمر بها مدينة سرت وقفل الطريق الساحلي.

كما أكد “عيادة” أن المدينه تعاني من نقص حاد في التطعيمات وكذلك أدوية السكر والظغط وغيرها وارتفاع أسعارها بالصيدليات الخارجية مع عدم توفر السيولة النقدية بالمصارف التجارية.

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