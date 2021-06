تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 1864.61 دولار، وهو أقل مستوى منذ أكثر من أسبوع.

كما انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 1866 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2773.52 دولار، كما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1143.89 دولار.

The post تراجع أسعار الذهب إلى أقل مستوى منذ أكثر من أسبوع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا