وزير الخارجية المالطي في تصريحات ل إندبندنت: لايزال الشعب الليبي يعاني من عدم الاستقرار لذلك ينبغي تقديم المزيد من الدعم للحكومة

شدد وزير الشؤون الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو اليوم الإثنين على ضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم للحفاظ على السلام في ليبيا.

وأكد بارتولو، في بيان عقب الاجتماع الثنائي، أن البلدين لديهما أولويات مشتركة توفر أساسًا متينًا لتعاون قوي في المحافل الأوروبية وخارجها.

وفي هذا السياق قال إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحاجة إلى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على السلام في ليبيا لما فيه خير الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار بسبب نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإدارة النفايات .

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية أن فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية أوضح بارتولو، إن النمسا تتحمل عبئها إلى جانب مالطا وأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بحاجة إلى الدعم من أجل تقاسم العبء بطريقة عادلة ومنصفة .

وأشار بارتولو إلى أن يجب أولاً وقبل كل شيء على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توفير مستقبل للشباب في بلدهم والعمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأفريقية كشركاء متساوين في إطار تجاري عادل ومنصف لا يستغل موارد الدولة .

علاوة على ذلك أكد بارتولو مجددًا أنه ينبغي تقديم المزيد من الدعم للحكومة الليبية ليس فقط لوقف مغادرة القوارب غير القانونية ولكن لحماية حدودها الجنوبية المعرضة تمامًا للاتجار بالبشر والجريمة المنظمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية