الاقتصاد تناقش مع نائب رئيس الحكومة آلية عمل الوزارة في تنفيذ الخارطة الإستثمارية بالجنوب

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي للوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة

تناول الاجتماع مناقشة آلية عمل الوزارة في تنفيذ الخارطة الإستثمارية، وكذلك تفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق ودعم غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى إستقطاب أصحاب الأفكار والرياديين من خلال دورات تأهيل وتدريب بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك إيجاد أدوات تمويل تساهم في تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة والعمل على تفعيل المناطق الحرة وتشغيل الدوائر الزراعية والشركات والمصانع المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ومن جهته أشار وزير الاقتصاد الخارطة الإستثمارية تستهدف إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والصناعية والزراعية بالمنطقة الجنوبية التي تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع بما يحقق التنمية الاقتصادية بالمنطقة؛ وكذلك العمل على فتح المنافذ الحدودية من خلال الجهات المختصة والتواصل مع الدول المجاورة بهدف تنشيط تجارة العبور، وبالإضافة إلى إقامة مشروع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وشركات القطاع الخاص الرائدة في المجال.

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