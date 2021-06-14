بتروليوم إكونوميست: الوطنية للنفط تضع خطة جديدة لزيادة الإنتاج

أفادت مجلة بتروليوم إكونوميست الاقتصادية ومقرها لندن اليوم الإثنين، إن الاستقرار النسبي يعمل على تعزيز برنامج إعادة التأهيل في ليبيا على الرغم من استمرار وجود تحديات استثمارية كبيرة زادت ليبيا من توقعاتها لزيادة إنتاج النفط إلى 2.5 مليون برميل في اليوم وسط ثقة في قدرتها على تجديد الحقول الحالية وإيجاد شركاء لتطوير حقول جديدة .

وبحسب المجلة إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية كانت في السابق تأمل في زيادة الإنتاج الذي يحوم الآن حول 1.1 مليون برميل في اليوم ، إلى 2.1 مليون برميل في اليوم في غضون ثلاث سنوات

قال مصطفى صنع لله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمنتدى الاستثمار الليبي والذي تشارك في استضافته بتروليوم إكونوميست ومجلس الأعمال البريطاني الليبي، إنه يأمل في المضي قدماً .

وأضاف صنع الله: لقد وضعت المؤسسة الوطنية للنفط خطة طموحة لزيادة الإنتاج إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتنفيذ هذا المشروع لتحقيق أهداف الإنتاج الجديدة لدينا .

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