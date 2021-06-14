مصلحة المطارات تدرس جداول رحلات مطار معيتيقة

عُقد صباح اليوم الأثنين بمقر مصلحة المطارات اجتماع للجنة الخانات الزمنية المشكلة بقرار صادر عن وزير المواصلات لغرض مراجعة جداول مواعيد الرحلات وتوزيع أوقات إقلاع ووصول الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمطارات ومناقشة الجداول المقترحة والمحتاج من قبل الشركات الناقلة.

حيث ناقش الاجتماع اليوم بمشاركة وكيل ديوان وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي والذي قبل الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع بهدف تدليل الصعاب التي تواجهها اللجنة في تأذية أعمالها خاصة في ظل تزايد أعداد الرحلات المنتظمة للمطارات الليبية بالأخص مطار معيتيقة الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الرحلات المعد للموسم الصيفي لهذا العام مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي تواجهها إدارة مطار معيتيقة وبرج المراقبة الجوية بالمطار في تنفيذ الجدول وفق الامكانيات التشغيلية المحدودة المتاحة وبما لا يؤثر سلبا على السلامة الجوية بالاضافة الى دراسة إمكانية إعادة جدولة مواعيد بعض الرحلات وفق إمكانيات المطارات.

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