وكيلا وزارة الداخلية يعقدان اجتماعا خلال زيارة تفقدية لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

عقد وكيلا وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد “بشير الامين” وللشؤون الفنية “فرج اقعيم” اليوم الإثنين اجتماعا، خلال زيارة تفقدية لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحضور رئيس المصلحة عميد ” جمعة غريبة ” وعدد من الضباط ومنتسبي المصلحة .

نوقش خلال الاجتماع كيفية سير العمل بالمصلحة، وكذلك الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تعترض سير عملها، كما تم التطرق للسبل والاليات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة وطرح الحلول المناسبة لها بما يسهم في انجاح العمل وضمان تقديم المصلحة لكافة الخدمات المتخصصة بها للسادة المواطنين .

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