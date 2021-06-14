مكافحة الفساد تشارك في افتتاح الدورة الثانية عشر لفريق الخبراء الحكومي

قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفريق الخبراء الحكومي اليوم الاثنين بالمشاركة في افتتاح الدورة الثانية عشر لفريق الخبراء الحكومي المفتوح المتعلق بمنع الفساد والفريق العامل لاستعراض التنفيذ في الدورة الثانية عبر الدائرة المُغلقة ( Video Conference ) خلال الاجتماع الافتراضي بمركز فيينا الدولي التابع الامم المتحدة من الفترة الممتدة من14 إلى 18 من شهر يونيو الجاري .

وقد شارك في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس فريق الخبراء الحكومي الليبي نعمان الشيخ ، ونائب رئيس فريق الخبراء مدير ادارة الشؤون القانونية مجدي الشبعاني ،وعدد من المدراء.

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