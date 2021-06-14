شكشك يتابع الإطلاق التجريبي لمنظومة تدقيق فواتير العلاج بالداخل والخارج للمرضى والجرحى

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع مدير مكتب الرقابة على الأداء وفريق التصميم المكلف بالمنظومة، وبحضور مدير عام مركز طب الميدان والدعم ومديري الإدارات بالمركز.

تناول الاجتماع مناقشة وعرض النتائج الأولى لمرحلة إطلاق النظام التجريبي لمنظومة تدقيق فواتير العلاج بالداخل والخارج للمرضى والجرحى، وكذلك إطلاق النظام التجريبي للمنظومة ثلاث مصحات بالداخل، تمثل 28 مطالبة مالية بواقع (128) فاتورة وبقيمة 483,576 دينار ليبي، بالإضافة إلى تدقيق 4 مطالبات مالية لفواتير علاج الجرحى بالساحة التونسية بعد قيام المركز بعملية المراجعة والتدقيق.

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